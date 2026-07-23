La curva del Como costruita in tempi record | solo due mesi fa la demolizione della vecchia struttura

Notizia in breve

La nuova curva dello stadio Sinigaglia di Como è stata completata in soli due mesi, dopo la demolizione della vecchia struttura avvenuta due mesi fa. I lavori di costruzione si sono svolti con rapidità, rispettando i tempi previsti. La demolizione della vecchia curva è stata effettuata poco prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione. La struttura nuova è stata installata nel breve periodo stabilito.