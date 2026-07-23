La curva del Como costruita in tempi record | solo due mesi fa la demolizione della vecchia struttura
La nuova curva dello stadio Sinigaglia di Como è stata completata in soli due mesi, dopo la demolizione della vecchia struttura avvenuta due mesi fa. I lavori di costruzione si sono svolti con rapidità, rispettando i tempi previsti. La demolizione della vecchia curva è stata effettuata poco prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione. La struttura nuova è stata installata nel breve periodo stabilito.
I lavori allo stadio Sinigaglia di Como stanno procedendo in tempi record. La nuova curva è stata costruita in due mesi dopo la demolizione della vecchia struttura. In società filtra ottimismo per giocare le partite casalinghe subito a Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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