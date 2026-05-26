Cavalcavia crolla durante la demolizione a Seul | tre morti Il video della struttura dopo il cedimento

Notizia in breve

Durante la demolizione di un cavalcavia a Seul, nella zona di Seosomun, la struttura è crollata causando tre morti e tre feriti. Gli operai avevano segnalato un cedimento nella struttura alcune ore prima del crollo. Il video che mostra il momento del cedimento è stato diffuso online. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle responsabilità o sulle eventuali misure di sicurezza violate.