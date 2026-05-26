Cavalcavia crolla durante la demolizione a Seul | tre morti Il video della struttura dopo il cedimento
Durante la demolizione di un cavalcavia a Seul, nella zona di Seosomun, la struttura è crollata causando tre morti e tre feriti. Gli operai avevano segnalato un cedimento nella struttura alcune ore prima del crollo. Il video che mostra il momento del cedimento è stato diffuso online. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle responsabilità o sulle eventuali misure di sicurezza violate.
Tre morti e tre feriti nel crollo del cavalcavia di Seosomun, nella capitale della Corea del Sud. Gli operai avevano già segnalato un cedimento nella struttura poche ore prima del disastro. Nei filmati circolati in rete si vede il momento avviene il tragico incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Central Seoul overpass collapses during demolition work
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