Piscina comunale chiusa completamente da domani per i lavori di adeguamento e dal 1° settembre si ripartità con la nuova vasca da 25 metri ad 8 corsie. "La nuova struttura – come conferma il direttore generale di AR.CO Lavori Emiliano Battistini che sta gestendo il cantiere – verrà completata con le finiture interne e gli arredamenti e naturalmente sarà collegata all’acquedotto. Come da programma saremo operativi con la nuova vasca dal 1° settembre". Complessivamente, invece, la nuova piscina da 50 metri sarà consegnata, anche in questo caso come da cronoprogramma, entro fine 2027. A settembre, quindi, inizieranno i lavori per la fase 2 che porterà alla realizzazione della struttura da 50 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio vecchia piscina. Domani la demolizione : "Operativi con la nuova dal primo settembre"

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