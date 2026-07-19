Addio vecchia piscina Domani la demolizione | Operativi con la nuova dal primo settembre

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La piscina comunale sarà chiusa da domani per la demolizione della vecchia struttura. I lavori di ristrutturazione prevedono la costruzione di una nuova vasca da 25 metri con 8 corsie, che entrerà in funzione il primo settembre. La chiusura durerà fino alla fine dei lavori, necessari per sostituire l'impianto precedente. La nuova piscina sostituirà quella attuale, che sarà demolita nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Piscina comunale chiusa completamente da domani per i lavori di adeguamento e dal 1° settembre si ripartità con la nuova vasca da 25 metri ad 8 corsie. "La nuova struttura – come conferma il direttore generale di AR.CO Lavori Emiliano Battistini che sta gestendo il cantiere – verrà completata con le finiture interne e gli arredamenti e naturalmente sarà collegata all’acquedotto. Come da programma saremo operativi con la nuova vasca dal 1° settembre". Complessivamente, invece, la nuova piscina da 50 metri sarà consegnata, anche in questo caso come da cronoprogramma, entro fine 2027. A settembre, quindi, inizieranno i lavori per la fase 2 che porterà alla realizzazione della struttura da 50 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

addio vecchia piscina domani la demolizione operativi con la nuova dal primo settembre
© Ilrestodelcarlino.it - Addio vecchia piscina. Domani la demolizione : "Operativi con la nuova dal primo settembre"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

OP MCOffice Slave Reborn in Cultivation World: Unlock Trash Talent System,Gain Power By Lying Flat

Video ?OP MC?Office Slave Reborn in Cultivation World: Unlock Trash Talent System,Gain Power By Lying Flat

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimi ritocchi in cantiere: la nuova piscina di Legnano è pronta. Porte aperte a settembre

Leggi anche: Torna il giro turistico “Napoli dal Mare”: dal 13 giugno al via la nuova stagione con corse giornaliere da luglio a settembre

Argomenti più discussi: Addio vecchia piscina. Domani la demolizione : Operativi con la nuova dal primo settembre; Addio dei bagnini storici alla vecchia piscina Gianni Gambi di Ravenna che farà posto alla nuova; Sestri Levante: addio ad Alice, la bambina 11enne rimasta risucchiata nel bocchettone di una piscina; Incidente piscina a Sestri, è mancata la bambina: Addio Alice.

addio vecchia piscina domaniAddio vecchia piscina. Domani la demolizione : Operativi con la nuova dal primo settembreQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web