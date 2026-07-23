Il calendario della Serie BKT 2026-2027 è stato presentato ieri al teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. La Cremonese e il Mantova sono le due squadre lombarde che scenderanno in campo durante la stagione. La prima giornata prevede l’incontro tra la Cremonese e la squadra di Empoli. La stagione si svolgerà con incontri programmati in diverse date, senza variazioni rispetto al calendario ufficiale.

È stato svelato ieri nella cornice del teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno il nuovo calendario della Serie BKT 20262027, che vedrà in campo le due formazioni lombarde della Cremonese e del Mantova. "Ci riappropriamo di alcune squadre storiche come Arezzo, Vicenza, ma anche Pisa, Cremonese e Hellas che sono retrocesse. È la B specchio di identità e senso di appartenenza di molti territori italiani", ha detto il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. I grigiorossi sono tornati nella cadetteria dopo una sola stagione nel massimo campionato italiano, ma hanno deciso di confermare in panchina l’allenatore Marco Giampaolo, subentrato in corsa a Davide Nicola e che non è riuscito nell’impresa di centrare la salvezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Cremonese di Giampaolo parte a Empoli

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