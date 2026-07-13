Cremonese via alle visite Compagnon per Giampaolo

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono iniziate le visite mediche per i giocatori della Cremonese, segnando l'inizio della nuova stagione. Domani si terrà il raduno al centro Arvedi, con 26 calciatori convocati da Giampaolo. Il tecnico e il suo staff rimarranno in sede fino a venerdì 24, giorno in cui è prevista un’amichevole contro la Giana. La partita servirà a testare la preparazione svolta durante il precampionato.

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Le visite mediche, in programma oggi, apriranno la nuova stagione della Cremonese. Domani, al centro Arvedi, il raduno. Giampaolo (nella foto) - che ha convocato 26 giocatori - lavorerà in sede con il suo staff sino a venerdì 24, quando l’amichevole con la Giana metterà alla prova la preparazione svolta nella prima parte del precampionato. Da domenica 26 luglio sino a giovedì 6 agosto, poi, i grigiorossi saliranno in ritiro nell’Alta Val di Non, con allenamenti a Ronzone e alloggio a Fondo. In quota la Cremonese giocherà tre amichevoli, con Cittadella (29 luglio alle 17), Lumezzane (1 agosto alle 16) e ObermaisMaia Alta (5 agosto alle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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