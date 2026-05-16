La partita tra Udinese e Cremonese si disputa domenica alle 20:45, nell'ultimo turno di Serie A prima della conclusione della stagione. Si tratta della trentasettesima giornata e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con la Cremonese che cerca punti per la salvezza e l'Udinese che mira a consolidare la propria posizione in classifica. Le probabili formazioni, le quote e le modalità di visione in diretta tv e streaming sono disponibili per gli appassionati interessati a seguire l'incontro.

Udinese-Cremonese è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Cremonese è ancora viva dopo la nettissima vittoria contro il fanalino di coda Pisa, già retrocesso matematicamente. Gara a senso unico quella con i nerazzurri (3-0), che ha interrotto un digiuno di successi che durava da quasi due mesi. Si è trattato della seconda affermazione da quando al timone dei grigiorossi c’è Marco Giampaolo: per la prima volta da dicembre Bianchetti e compagni sono riusciti a segnare più di due gol nel corso della stessa partita. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Udinese-Cremonese: ultima spiaggia per Giampaolo

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