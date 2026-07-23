La crema viso di Cetaphil per calmare la pelle arrossata e irritata

Da vanityfair.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una crema viso di Cetaphil è indicata per calmare la pelle arrossata e irritata. La comparsa di rossori, secchezza e sensazione di tensione possono indicare un indebolimento della barriera cutanea. La crema aiuta a ridurre l’irritazione e a proteggere la pelle sensibile. È consigliata per chi ha una pelle facilmente irritabile o soggetta a arrossamenti improvvisi. La formulazione si rivolge a ripristinare l’equilibrio della barriera cutanea compromessa.

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Perché la pelle improvvisamente si irrita Rossori, secchezza, pelle che tira e una maggiore sensibilità possono essere segnali di una barriera cutanea indebolita. In parole semplici, lo strato più esterno della pelle non riesce più a svolgere al meglio la sua funzione protettiva e a trattenere l'idratazione. Le cause? Possono essere diverse, partendo una skincare routine troppo aggressiva - sì, acidi esfolianti e retinolo, parliamo anche di voi - ma anche sbalzi di temperatura, sbalzi ormonali o semplicemente stress o una particolare predisposizione della pelle. Il risultato, però, è spesso lo stesso: qualsiasi prodotto sembra improvvisamente troppo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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