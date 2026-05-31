I nuovi solari viso sono formulati con texture gel, fluidi ultra leggeri e proprietà opacizzanti. Questi prodotti sono pensati per pelli miste o grasse, eliminando la sensazione di pelle lucida dopo l’applicazione. La loro composizione mira a rendere l’SPF un alleato pratico e confortevole, migliorando l’esperienza di utilizzo rispetto ai solari tradizionali.

T rovare dei solari adatti alla pelle mista o grassa non è una “mission impossible”: texture troppo ricche, effetto lucido e sensazione di pelle “che suda” restano tra i problemi più comuni, oggi esistono formule ultra-leggere, water-based e arricchite con attivi opacizzanti e idratanti pensate per le esigenze delle pelli oleose o acneiche. Ma quali ingredienti scegliere? E come applicare l’SPF senza effetto pesantezza o effetto “pilling”? Quanta crema solare serve davvero? X Creme solari per pelle mista e grassa: sì a texture leggere e opacizzanti. «La fotoprotezione ideale per chi ha la pelle mista e grassa deve essere non solo efficace in... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pelle lucida dopo la crema solare? Non più. Texture gel, fluidi ultra leggeri e formule opacizzanti trasformano (finalmente) l'SPF viso in un alleato

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Dopo queste prime 4 puntate posso dirlo ancora più convinta di quanto già non lo fossi: Hele ha proprio una marcia in più. Intelligente, intuitiva, lucida, forte, determinata. Un carattere da vendere. Sono tornata a casa. Fierissima di te. x.com

Nuovo nel lavoro della pelle reddit

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