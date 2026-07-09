Una crema viso con Vitamina C di Garnier è stata oggetto di attenzione per la sua consistenza leggera. La formula, definita come “sorbetto”, è stata presentata come ideale per l’estate, grazie alla sua freschezza e rapidità di assorbimento. La linea di prodotti è stata promossa come una soluzione adatta alle esigenze della stagione calda, con un focus sulla sensorialità e sulla facilità di utilizzo. Non sono stati forniti dettagli su test clinici o certificazioni specifiche.

Crema sorbetto Garnier, il must-have di skicare dell'estate Quella delle creme sorbetto è una tendenza molto cara ai mesi estivi: sono fresche, leggere e si assorbono praticamente all'istante. A seconda degli ingredienti presenti all'interno della loro formula, promuovono specifici benefici, che si sommano a quelli garantiti dalla texture specifica del prodotto, e cioè infondere di idratazione i tessuti assicurando un finish asciutto, che controlla le oleosità. Questo si traduce in una sensazione di comfort sia su una cute secca, che con le formule in gel soffre spesso di pelle che tira, sia su una mista o grassa, dove formule più ricche possono risultare più pesanti e meno efficaci sulle lucidità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La crema viso con Vitamina C di Garnier leggera come un sorbetto

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Ho provato la Crema Sorbetto alla Vitamina C di @GARNIERit

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