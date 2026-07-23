Il Consiglio europeo ha scelto un italiano come candidato alla presidenza dell'Esma, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari europei. È la prima volta che una figura italiana viene nominata a questa posizione. La nomina riguarda Carlo Comporti, attualmente in corsa per assumere il ruolo di presidente dell'ente europeo.

Non era mai accaduto che un italiano prendesse la guida dell'Esma, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari europei. Almeno fino a ieri, quando il Consiglio europeo ha selezionato Carlo Comporti come candidato alla presidenza. Si tratta di una vittoria del governo italiano e, in particolare, del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. «È stato eletto Comporti all'Esma, abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro», ha dichiarato il titolare del Tesoro a margine del Question time alla Camera. L'Esma, del resto, è un'autorità importante e che potrebbe diventare ancora più importante nei prossimi anni, se davvero si dovesse procedere verso l'unione del mercato dei capitali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Consob Ue va a un italiano. Comporti sarà il presidente

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