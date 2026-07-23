La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver violato le regole sulla concorrenza nel settore digitale. Sono quelle entrate in vigore di recente tramite il “Digital markets act” (DMA), che punta a regolare la posizione dei cosiddetti “gatekeeper”, cioè le società che hanno maggiori responsabilità nel garantire un accesso paritario alla concorrenza nei settori in cui è attiva. Google è tra queste e l’indagine a suo carico era cominciata nel 2024. Ora è finita e la Commissione ha rilevato due cose: che il motore di ricerca di Google indirizzava gli utenti soprattutto verso i propri servizi (nonostante avesse già... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per violazione delle norme sulla concorrenza

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EU fines Google 890 mn euros

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