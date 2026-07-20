La Commissione europea ha inflitto una multa di 550 milioni di euro a un grande e-commerce cinese. La decisione arriva dopo aver accertato che la piattaforma non ha adottato misure adeguate per bloccare la vendita di prodotti illegali. La società non ha implementato controlli sufficienti, consentendo la circolazione di articoli non conformi alle norme europee. La multa rappresenta una delle sanzioni più alte in questo settore.

La Commissione europea ha multato per 550 milioni di euro l’e-commerce cinese AliExpress perché non ha adottato misure sufficienti per contrastare la vendita di prodotti illegali sulla propria piattaforma. La Commissione aveva aperto un’indagine sull’azienda nel 2024 per violazione del Digital Services Act (DSA), la legge europea sulla sicurezza e sulla trasparenza dei servizi digitali, in vigore dal 2023: quella imposta ad AliExpress è la multa più alta mai data per violazione del DSA. Secondo la Commissione l’azienda non rimuoveva i prodotti che erano stati identificati come illegali, e continuava anche a raccomandarli tramite il proprio sistema interno di suggerimenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Commissione europea ha multato per 550 milioni di euro l’e-commerce cinese AliExpress per la vendita di prodotti illegali

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EU Slaps AliExpress With Record €550 Million Fine Over Counterfeit and Illegal Products | AF1G

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