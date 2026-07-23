La città abbraccia lo Iom e Gianluca Impastato
A Fermo, si è svolta una serata dedicata alla cultura della prevenzione, con la partecipazione dello Iom e di Gianluca Impastato. L’evento ha attirato un ampio pubblico, che ha mostrato interesse e coinvolgimento. La manifestazione ha combinato momenti di spettacolo e sensibilizzazione, evidenziando l’importanza della prevenzione e della partecipazione civica. La serata si è conclusa con una forte presenza di pubblico e un clima di attenzione collettiva.
Fermo abbraccia lo Iom e Gianluca Impastato: un successo di pubblico per la cultura della prevenzione. Una serata di grande spettacolo, ma soprattutto di profonda partecipazione civile. Il pubblico delle grandi occasioni era presente nella platea di Villa Vitali per assistere alla performance di Gianluca Impastato, il celebre comico che ha messo il suo talento al servizio dello Iom (Istituto Oncologico Marchigiano). L’evento ha confermato lo straordinario legame tra l’Associazione e il territorio e un calore umano che è andato ben oltre il semplice applauso. Un segnale di vicinanza che la comunità ha voluto dare con forza, riconoscendo nello Iom un punto di riferimento imprescindibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: ’Siena’ si svela alla città. La Giraffa abbraccia Lusini
Lucca, Mura Urbane: il capolavoro rinascimentale che abbraccia la cittàA Lucca, le Mura Urbane sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.