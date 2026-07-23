La città abbraccia lo Iom e Gianluca Impastato

Notizia in breve

A Fermo, si è svolta una serata dedicata alla cultura della prevenzione, con la partecipazione dello Iom e di Gianluca Impastato. L’evento ha attirato un ampio pubblico, che ha mostrato interesse e coinvolgimento. La manifestazione ha combinato momenti di spettacolo e sensibilizzazione, evidenziando l’importanza della prevenzione e della partecipazione civica. La serata si è conclusa con una forte presenza di pubblico e un clima di attenzione collettiva.