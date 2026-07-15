A Lucca, le Mura Urbane sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Si tratta di un complesso di fortificazioni rinascimentali che circondano il centro storico della città. La decisione è stata ufficializzata durante una riunione internazionale dedicata alla tutela del patrimonio storico. Le Mura di Lucca sono tra le poche strutture di questo tipo a essere riconosciute a livello mondiale.

Tra i simboli più riconoscibili della città di Lucca vi sono senza dubbio le straordinarie Mura di Lucca, uno degli esempi meglio conservati di fortificazione rinascimentale in Europa. Questo imponente sistema difensivo circonda interamente il centro storico per oltre quattro chilometri e rappresenta ancora oggi uno degli elementi distintivi dell’identità urbana lucchese. Costruite tra il XVI e il XVII secolo, le mura furono realizzate per proteggere la città durante un periodo di grandi tensioni politiche e militari tra gli stati italiani ed europei. In quel periodo Lucca era una repubblica indipendente e prospera, impegnata a difendere la propria autonomia economica e politica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Lucca, Mura Urbane: il capolavoro rinascimentale che abbraccia la città

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