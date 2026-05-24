Comincia oggi il viaggio nell’universo del web del videoclip di Mauro Lusini "Siena", che è stato presentato nella sede della Contrada della Giraffa, alla affollata presenza di contradaioli, senesi, appassionati di musica. Una festa, introdotta dal priore Gianni Mazzoni e poi condotta dal paroliere e giornalista Marco Brogi. Dopo aver fatto vedere, in una sorta di affettuoso crescendo, due altri prodotti filmici ricavati da altrettante canzoni dall’ultimo recente disco di Mauro Lusini, eccoci al momento che tutti aspettavano: il videoclip "Siena" racconta infatti di un ritorno notturno del cantautore nei luoghi della sua giovinezza, le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Anteprima nella Giraffa per il videoclip ’Siena’ di Mauro LusiniDomani alle 18 nella sede della Contrada della Giraffa si terrà l’anteprima del videoclip intitolato ’Siena’ di Mauro Lusini.

Mauro Lusini ’Siena’, la magia viaggia di notteNella notte, un cantautore senese si prepara a girare un nuovo videoclip nel backstage di un luogo simbolico della città.

Argomenti più discussi: ’Siena’ si svela alla città. La Giraffa abbraccia Lusini; Palio di Siena, Diego Consales svela le storie dietro ai Drappelloni dal 1980 al 1999; Siena, le chat dell’orrore. Armi, Duce e odio razziale. Denunciati tredici minori; Céline Dion a Siena, in Piazza del Campo. Il sogno di Vincenzo Bocciarelli: avviati i contatti.

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