Dopo ogni decisione giudiziaria in casi di proprietà, si assiste a una proliferazione di dichiarazioni di assoluzione, spesso senza analizzare i dettagli del procedimento. I commenti pubblici tendono a concentrarsi sulla volontà di difendere il diritto di proprietà, senza approfondire le motivazioni ufficiali delle sentenze. Questa dinamica si ripete frequentemente, generando un clima di discussione acceso e polarizzato. La narrazione pubblica si muove spesso su slogan e affermazioni immediate, senza un'analisi approfondita delle decisioni giudiziarie.

di Lucio Aquilina Ogni volta la stessa cosa. C’è un fatto di cronaca, arriva una sentenza e, prima ancora di leggere le motivazioni, parte il campionato nazionale del “Io assolvo”. In questi giorni il caso dell’orefice che ha sparato ai rapinatori in fuga ha riacceso il dibattito. O, per essere più precisi, ha riacceso gli slogan. “La casa è sacra.” “La sicurezza è sacra.” “Chi si difende non dovrebbe mai essere condannato.” Frasi che, dette così, sembrano inattaccabili. Del resto, chi oserebbe dichiararsi favorevole alla profanazione della casa o contrario alla sicurezza? Ma l’aspetto assurdo di tali posizioni emerge quando si prova veramente a rendere universali questi “principi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La casa è sacra”. E il garage? A ogni sentenza partono gli slogan da Far West

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