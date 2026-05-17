Una donna di etnia sinti ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo la restituzione di due Ferrari dal valore superiore ai 200mila euro, che erano state al centro di un procedimento legale. Le vetture erano state coinvolte in un caso di truffe che riguardava cambi di intestazione e società collegate alla stessa famiglia. La vicenda si è sviluppata attraverso vari passaggi giudiziari, culminando nella decisione finale della Corte di Cassazione.

Due Ferrari da oltre 200mila euro finite al centro di un intricato giro di truffe, cambi di intestazione e società riconducibili alla stessa famiglia. È la vicenda su cui si è espressa la Cassazione, confermando il sequestro di una delle supercar e rigettando il ricorso presentato da una donna residente nel Veneziano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la prima Ferrari sarebbe stata acquistata attraverso un bonifico mai realmente eseguito. L’auto sarebbe poi stata utilizzata come permuta per ottenere una seconda vettura di lusso, una Ferrari “Gtc4 Lusso”, successivamente trasferita più volte tra diversi proprietari e società nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ferrari da 200mila euro in garage: una sinti chiede la restituzione e ricorre in Cassazione. Ecco la sentenza

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