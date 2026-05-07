Antonella Lopez uccisa a 19 anni per errore in discoteca la giudice nella sentenza | Scena da Far West
Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza riguardante l’omicidio di una ragazza di 19 anni avvenuto nella discoteca Bahia di Molfetta nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2024. La giudice ha descritto la scena come una situazione simile a un “Far West” e ha condannato l’imputato, Michele Lavopa, per aver ucciso la giovane in modo accidentale. La sentenza è stata emessa il 5 febbraio scorso.
Sono state rese note le motivazioni della sentenza che il 5 febbraio scorso ha portato alla condanna di Michele Lavopa, che nella notte tra 21 e 22 settembre 2024 uccise per errore la 19enne Antonella Lopez nella discoteca Bahia di Molfetta. Condannato anche Eugenio Palermiti, vero bersaglio dell'agguato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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