Antonella Lopez uccisa a 19 anni per errore in discoteca la giudice nella sentenza | Scena da Far West

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza riguardante l’omicidio di una ragazza di 19 anni avvenuto nella discoteca Bahia di Molfetta nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2024. La giudice ha descritto la scena come una situazione simile a un “Far West” e ha condannato l’imputato, Michele Lavopa, per aver ucciso la giovane in modo accidentale. La sentenza è stata emessa il 5 febbraio scorso.