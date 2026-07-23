La Casa Bianca ha accusato la startup cinese Moonshot AI di aver copiato tecnologie americane per sviluppare il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Kimi K3. L’accusa riguarda l’uso non autorizzato di proprietà intellettuale statunitense. La disputa si inserisce in un più ampio confronto tra Stati Uniti e Cina sul controllo e la proprietà delle tecnologie di intelligenza artificiale.

La sfida tra Stati Uniti e Cina sull’ intelligenza artificiale si trasforma in uno scontro sulla proprietà intellettuale. La Casa Bianca ha accusato la startup cinese Moonshot AI di aver utilizzato illegalmente tecnologie americane per sviluppare Kimi K3, il nuovo modello che sta mettendo sotto pressione i giganti occidentali del settore. Cosa sappiamo. Kimi K3 copiato da Claude di Anthropic?. Secondo quanto riportato dal Washington Examiner, funzionari statunitensi sostengono che Moonshot avrebbe impiegato una procedura di “distillazione clandestina” per trasferire nel proprio sistema le capacità del modello Claude Fable 5 di Anthropic. La distillazione consente a un’intelligenza artificiale di apprendere dalle risposte prodotte da un altro modello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Casa Bianca accusa Moonshot AI: “Ha copiato la tecnologia americana”. Guerra fredda Usa-Cina sull’intelligenza artificiale

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