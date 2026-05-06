La Cina punta sull’intelligenza artificiale per crescere

La Cina investe massicciamente nell’intelligenza artificiale, puntando su questa tecnologia come elemento chiave per il suo futuro economico e tecnologico. Il governo ha annunciato programmi e finanziamenti specifici per accelerare la ricerca e lo sviluppo nel settore, con l’obiettivo di diventare leader globale in questo campo. Tuttavia, questa strategia comporta anche rischi legati a questioni di sicurezza e controllo dei dati.

Il caso, scriveva ad aprile la newsletter ChinaTalk, “riguarda un’azienda tecnologica che ha soppresso la posizione di un dipendente a causa dell’intelligenza artificiale, definendo l’automazione ‘un cambiamento sostanziale delle circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento della stipula del contratto di lavoro’. Ciononostante, il tribunale ha giudicato il licenziamento illegittimo, sottolineando che un ‘cambiamento sostanziale’ dev’essere imprevedibile e causato da eventi di forza maggiore, quali calamità naturali e cambiamenti politici. Al contrario, l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte dell’azienda era una decisione volontaria.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Cina punta sull’intelligenza artificiale per crescere The Left Behind: The Hidden Workers Behind Artificial Intelligence Notizie correlate Warhorse Studios punta sull’intelligenza artificiale licenziando alcuni dipendentiLa situazione che coinvolge Warhorse Studios e Max Hejtmánek si è rapidamente trasformata in uno dei temi più discussi nel mondo dei videogiochi nel... Meta punta sull’intelligenza artificiale: sempre meno moderazione umana e più automazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Cambia la gestione dei contenuti sui social Meta ha annunciato un’importante trasformazione nel modo in cui verranno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Cina punta sulla robotica AI-driven come motore della crescita; Dare ai robot mani da pianista è uno dei problemi che la Cina vuole risolvere; Leapmotor (Stellantis) punta sull’estero: obiettivo 60% di vendite fuori dalla Cina per diventare un big globale; Industrial Accelerator Act, l’Ue punta sull’autonomia. Cina in allarme. La Cina punta sull’intelligenza artificiale per crescerePechino vuole fare di questa tecnologia il nuovo motore del suo sviluppo, ma così rischia di aggravare la disoccupazione giovanile Leggi ... internazionale.it La Cina punta sulla fecondazione in vitro contro il crollo delle nasciteLa Cina sta cercando di fermare il crollo delle nascite con una serie di misure pubbliche, bonus, rimborsi sanitari e incentivi alla maternità, e tra gli strumenti su cui ha deciso di puntare c’è ... beppegrillo.it La Cina è già nel futuro Questa corsia reversibile si adatta al traffico in tempo reale Funziona con energia solare e viene usata nelle ore di punta per ridurre le code Una soluzione semplice, ma geniale. Tu la useresti #Innovazione #Tecnologi - facebook.com facebook