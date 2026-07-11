Cina e Usa la guerra fredda sull’IA tra sicurezza nazionale e spinte del mercato

La Cina ha annunciato un nuovo regolamento che limita l’uso dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale. La mossa segue le crescenti tensioni con gli Stati Uniti, che stanno spingendo per sviluppare e commercializzare tecnologie avanzate nel settore. Entrambe le nazioni stanno accelerando gli investimenti in IA, ma le restrizioni cinesi mirano a controllare le applicazioni considerate rischiose. La disputa tra i due paesi si focalizza ora anche sulla regolamentazione e sulla sicurezza delle tecnologie emergenti.

Tra Cina e Stati Uniti la battaglia per l’intelligenza artificiale si combatte non solo sul fronte della competizione tecnologico-industriale e geopolitica, dei vincoli reciprocamente imposti all’accesso a apparati e potenzialità operative di frontiera garantite dalle moderne tecnologie ma anche attraverso una complessa costellazione di processi, scelte commerciali condizionate dal dualismo geopolitico, pressioni bilaterali. Le geografie della nuova guerra fredda tecnologica. Diverse geografie segnano i confini tra le due potenze divise dal Pacifico, in un contesto in cui i perimetri formali del mercato sono ormai sostanzialmente condizionati a ogni livello da quelli della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Ma perché si parla di una nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina [DIRECT]

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