La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che critica le operazioni militari in Iran e limita i poteri di guerra del presidente. La decisione rappresenta un ulteriore passo in una disputa politica interna, innescata dalla volontà di controllare l’uso della forza militare. La risoluzione è stata approvata senza l’unanimità, con un voto di maggioranza, e ora passa al Senato per ulteriori valutazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una nuova risoluzione che critica la prosecuzione delle operazioni militari in Iran, segnando un ulteriore momento di tensione politica per il presidente Donald Trump. Il testo è passato con 214 voti favorevoli e 208 contrari, confermando una maggioranza risicata ma sufficiente per chiedere maggiori limiti ai poteri presidenziali in materia di impiego delle forze armate. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici. A rendere ancora più significativo il voto è stata la scelta di quattro deputati repubblicani, che hanno deciso di sostenere la risoluzione insieme ai democratici, rompendo la compattezza del partito del presidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Dayitalianews.com - La Camera USA approva una nuova risoluzione contro l’intervento in Iran: altro colpo politico per Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Washington Today (5-7-26): US, Gulf allies draft UN res. condemning Iran for blocking Hormuz Strait

Notizie e thread social correlati

USA Camera approva risoluzione: stop truppe in Iran scontro TrumpLa Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione simbolica che chiede il ritiro delle truppe dal conflitto in Iran.

Usa-Iran, la Camera chiede il ritiro delle truppe: segnale politico contro Trump sulla guerraLa Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal territorio iraniano.

Temi più discussi: Usa, la Camera approva proposta di legge per rendere permanente l’ora legale; La Camera degli Stati Uniti approva la bozza di bilancio di Trump e le restrizioni al voto; La Camera Usa approva la misura per rendere permanente l'ora legale; Fare la guerra costa, ma Trump tira diritto.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di spesa militare da 1,15 miliardi di dollari e la fusione tecnologica militare di fatto con Israele. Il National Defense Authorization Act è stato approvato il 22 luglio dalla Camera con 216 x.com

Usa: Camera approva finanziamento difesa da 1.150 miliardi, 7 repubblicani contrariLa Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con un margine ristretto, la legge annuale sulla politica di difesa dal ... agenzianova.com

Usa: Camera approva misura ponte per finanziare il governo fino al 4 dicembreLa Camera dei rappresentanti Usa ha approvato una misura temporanea per finanziare le agenzie federali agli attuali livelli di spesa ... agenzianova.com