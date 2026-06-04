La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal territorio iraniano. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con un voto che riflette una posizione politica contraria all’intervento militare. La risoluzione non ha valore vincolante, ma rappresenta un chiaro segnale di opposizione alla presenza militare in Iran. La proposta è stata approvata con una maggioranza significativa, senza indicazioni di veto da parte dell’amministrazione.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l’Iran, inviando un forte segnale politico al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva dato avvio alle operazioni militari lo scorso febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie a una convergenza tra i Democratici e quattro parlamentari repubblicani, una circostanza che evidenzia le prime crepe all’interno della stessa maggioranza che sostiene il presidente. Sebbene la risoluzione abbia soprattutto un valore simbolico – poiché dovrà passare al Senato e potrebbe comunque essere bloccata dal veto presidenziale – il voto rappresenta un chiaro messaggio politico nei confronti della Casa Bianca e della gestione della crisi iraniana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Usa-Iran, la Camera chiede il ritiro delle truppe: segnale politico contro Trump sulla guerra

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Trump, la minaccia di ritirare truppe Usa dall'Italia - Agorà 01/05/2026

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