USA Camera approva risoluzione | stop truppe in Iran scontro Trump
La Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione simbolica che chiede il ritiro delle truppe dal conflitto in Iran. La decisione ha ricevuto voti divisi tra i membri del partito repubblicano, con alcune opposizioni interne. La risoluzione si inserisce in un contesto di tensioni tra il partito di maggioranza e l'amministrazione, con discussioni sul ruolo del Senato e le posizioni dell'ex presidente.
Alla Camera USA passa una risoluzione simbolica per il ritiro delle truppe dal conflitto in Iran, con divisioni nel GOP e tensioni su Trump e Senato. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto in Iran, aprendo un nuovo fronte di tensione politica a Washington. Una maggioranza trasversale ma simbolica. Il provvedimento è passato anche grazie al sostegno di alcuni deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura ha valore principalmente simbolico e non immediatamente operativo. Il ruolo del Senato e il possibile veto.... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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US House passes war powers resolution
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