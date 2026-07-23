Le immagini e le parole della registrazione dalla bodycam di uno dei due poliziotti restituiscono i dettagli e i tempi della tragedia del Pilastro. E raccontano che sono trascorsi circa 4 minuti da quando gli agenti si sono alzati, lasciando Fakir legato mani e piedi, fino ai primi istanti in cui si inizia a capire che la vita di quell’uomo è finita: "Non respira", "Questo ha gli occhi fissi", diranno i soccorritori, mentre i poliziotti, attoniti, assisteranno a distanza e in silenzio, gli occhi sgranati, rendendosi conto che un uomo è morto davanti a loro. Tutti e sei – i due agenti, 23 e 28 anni (assistiti dall’avvocato Gabriele Bordoni) e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La bodycam e gli ultimi istanti di Fakir: "Non respira, questo ha gli occhi fissi"

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“Non respira, questo ha gli occhi fissi”: il video della bodycam e gli ultimi 4 minuti di vita di FakirUn video di una bodycam mostra gli ultimi quattro minuti di vita di un uomo nel quartiere Pilastro, Bologna, avvenuti il 22 luglio 2026.

"Ucciso in stazione mentre chattava con gli amici": gli ultimi istanti di Alessandro AmbrosioUn giovane è stato ucciso in una stazione mentre parlava al telefono con amici, cercando di organizzare una cena.

Temi più discussi: Bologna, la bodycam e il video di 20 minuti che parte quando Fakir spintona un uomo. L'avvocato dei poliziotti: Intervento banale sfociato in tragedia; Non respira, questo ha gli occhi fissi: il video della bodycam e gli ultimi 4 minuti di vita di Fakir; Fakir morto al Pilastro: tutte le immagini al vaglio degli inquirenti; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online.

Sul caso Fakir la sinistra ha già scritto la sentenza: polizia colpevole, piazza mobilitata, fascismo evocato ovunque. Ma la realtà è molto più complessa. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata dei cittadini, hanno messo subito a disposizione le bodycam e x.com

Bologna, la Panda, sicuramente di un ricco, incendiata alla manifestazione per la morte di Fakir reddit

Non respira, questo ha gli occhi fissi: il video della bodycam e gli ultimi 4 minuti di vita di FakirBologna, inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir. La verità nei filmati: passano 4 minuti prima che i poliziotti capiscano che il 42enne non respira più. Dalla lite con due persone nel cortile all’i ... msn.com

Nel filmato della bodycam la chiave della morte di Fakir: Si vede che è stato rianimato a lungoBologna, la telecamera del poliziotto ha ripreso anche i 20 minuti successivi alla fase del contenimento sull'uomo. Acquisite anche le conversazioni tra gli operatori sul campo e da remoto. Nel pool d ... ilrestodelcarlino.it