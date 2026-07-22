Un video di una bodycam mostra gli ultimi quattro minuti di vita di un uomo nel quartiere Pilastro, Bologna, avvenuti il 22 luglio 2026. Le immagini rivelano che l’uomo non respirava e aveva gli occhi fissi, mentre gli agenti intervenivano sul posto. La registrazione documenta i momenti finali, con le parole degli agenti che descrivono le condizioni della vittima. La scena si svolge prima che arrivino i soccorsi.

Bologna, 22 luglio 2026 – Le immagini e le parole della registrazione dalla bodycam di uno dei due poliziotti restituiscono i dettagli e i tempi della tragedia del Pilastro. E raccontano che sono trascorsi circa 4 minuti da quando gli agenti si sono alzati, lasciando Fakir legato mani e piedi, fino ai primi istanti in cui si inizia a capire che la vita di quell’uomo è finita: “Non respira”, “Questo ha gli occhi fissi”, diranno i soccorritori, mentre i poliziotti, attoniti, assisteranno a distanza e in silenzio, gli occhi sgranati, rendendosi conto che un uomo è morto davanti a loro. https:www.quotidiano.netvideogli-ultimi-minuti-di-fakir-in-diretta-al-pilastro-waz3mo6v Chi sono le persone indagate tra agenti di polizia e volontari della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Non respira, questo ha gli occhi fissi”: il video della bodycam e gli ultimi 4 minuti di vita di Fakir

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