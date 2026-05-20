Ucciso in stazione mentre chattava con gli amici | gli ultimi istanti di Alessandro Ambrosio
Un giovane è stato ucciso in una stazione mentre parlava al telefono con amici, cercando di organizzare una cena. Secondo le testimonianze, l’episodio è avvenuto durante una serata considerata normale, senza segnali di problemi o tensioni precedenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare la vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’aggressione e individuare eventuali responsabili.
“È doloroso il fatto che Alessandro è stato ucciso durante una serata normalissima, mentre al telefono stava organizzando una cena con amici e colleghi”. Così Alessandro Numini, avvocato della famiglia di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni alla stazione di Bologna lo scorso 5. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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