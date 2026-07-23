La battaglia sul ponte di San Rocco Il Comune ’snobba’ la petizione I promotori scrivono al prefetto

Notizia in breve

La questione sul ponte di San Rocco ha portato a un confronto tra amministrazione comunale e cittadini. I promotori di una petizione contro il progetto di riqualificazione del ponte hanno scritto alla Prefettura. Nel frattempo, il Comune ha deciso di non considerare la petizione, portando la discussione in consiglio comunale. La disputa riguarda la modifica della viabilità e le modalità di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.