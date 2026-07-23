La battaglia sul ponte di San Rocco Il Comune ’snobba’ la petizione I promotori scrivono al prefetto
La questione sul ponte di San Rocco ha portato a un confronto tra amministrazione comunale e cittadini. I promotori di una petizione contro il progetto di riqualificazione del ponte hanno scritto alla Prefettura. Nel frattempo, il Comune ha deciso di non considerare la petizione, portando la discussione in consiglio comunale. La disputa riguarda la modifica della viabilità e le modalità di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.
Sale la tensione sul futuro del ponte di San Rocco. Lo scontro tra Giunta e cittadini contrari al nuovo progetto viabilistico sbarca in aula, dopo essere finito sul tavolo della Prefettura. La rabbia dei promotori della petizione popolare, che ha già incassato quasi 300 firme tra i commercianti del centro storico, a cui si aggiungono 250 sottoscrizioni raccolte da Fratelli d’Italia, è esplosa "quando gli uffici municipali non l’hanno protocollata per questioni di forma", spiega Giovanni Fumagalli, fra gli organizzatori della mobilitazione. "Così – aggiunge – abbiamo chiesto alla Prefettura di congelare tutto, fino a che non ci saranno le valutazioni tecniche nel merito". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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L'impatto è avvenuto poco prima delle 18:30 sulla rampa del ponte che collega con Furci Siculo, all'altezza di una svolta verso un'attività commerciale #SantaTeresadiRiva #Incendio #IncidenteStradale #Statale114 facebook
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