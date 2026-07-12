Petizione sul Ponte di San Rocco La paura | Si rischia la paralisi

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vimercate, un comitato di residenti e commercianti ha avviato una petizione contro il progetto di ristrutturazione del Ponte di San Rocco. La protesta si concentra sulla possibile paralisi del centro storico, sulla sicurezza dei residenti e sulla viabilità locale, in particolare riguardo al passaggio dei mezzi di soccorso. La petizione evidenzia preoccupazioni riguardo all’impatto sul traffico e sulla mobilità nella zona.

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Il futuro del centro storico, l’incolumità dei residenti legata al passaggio dei mezzi di soccorso e la tenuta della viabilità locale. Sono i temi caldi al centro della mobilitazione scattata a Vimercate, dove un comitato di residenti e commercianti ha lanciato una petizione contro il progetto della Giunta per il Ponte di San Rocco. Nel mirino, l’introduzione di un senso unico in uscita e la realizzazione di aiuole spartitraffico "ingombranti e pericolose" che rischiano, secondo i promotori, "di paralizzare il cuore della città". L’iniziativa, che sta raccogliendo centinaia di adesioni nei negozi di via Cavour e piazza Roma, contesta la necessità di stravolgere l’assetto della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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