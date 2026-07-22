A Massa Finalese, i residenti hanno segnalato un aumento di furti e problemi di sicurezza. L’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” ha inviato una comunicazione urgente al Prefetto di Modena per denunciare la situazione. La richiesta riguarda maggiori interventi delle forze dell’ordine e un rafforzamento delle misure di sicurezza nella frazione. La questione ha suscitato forti proteste tra i cittadini, preoccupati per l’ordine pubblico locale.

Ci sono vibrate proteste nella frazione di Massa Finalese per la situazione riguardante l’ ordine pubblico e la sicurezza. Se ne è fatto interprete l’ Osservatorio civico Ora tocca a noi, che fa sapere di avere inviato per questo una comunicazione con carattere di urgenza al Prefetto di Modena. Nella missiva, indirizzata al Rappresentante Territoriale del Governo, che dimostra l’esasperazione cui si è giunti nel paese, si è inteso denunciare la situazione di allarme e di vulnerabilità che da mesi sta coinvolgendo la località di Massa Finalese, dove – a detta di molti cittadini - si registra una escalation di furti, intrusioni e azioni criminali organizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppi furti, i cittadini scrivono al Prefetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli ambulanti di Roma scrivono al prefetto: "Settore in crisi, fermate i bandi europei"Gli ambulanti di Roma hanno inviato una lettera al prefetto della città, chiedendo di intervenire sulla questione dei bandi europei e della...

Salerno, forum NOVA: cittadini e professionisti scrivono il futuroA Salerno si è svolto il forum NOVA, dove cittadini e professionisti hanno discusso sulle proposte che potrebbero influenzare il programma nazionale...

Si parla di: Troppi furti, i cittadini scrivono al Prefetto.

Troppi furti, i cittadini scrivono al prefettoFinale, di questa situazione di allarme si è fatto portavoce l’Osservatorio civico Ora tocca a noi. Poletti: I residenti sono esasperati ... msn.com

Troppi furti, in paese ronde cittadini(ANSA) - SAN DEMETRIO CORONE (COSENZA), 1 OTT - Ronde notturne di cittadini organizzate su basi volontarie per impedire il protrarsi di furti e microdelinquenza. E' quanto si sta attuando a Macchia ... lagazzettadelmezzogiorno.it