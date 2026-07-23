La barra dritta sulla Costituzione Gli 85 anni di Sergio Mattarella raccontati da Breda
Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto applausi e commozione durante una cerimonia pubblica, con standing ovation e applausi che hanno accompagnato il suo passaggio tra la folla. La sua presenza suscita reazioni di partecipazione e emozione tra i presenti.
Standing ovation, applausi, commozione: non c’è ingresso in cerimonie o manifestazioni, passaggio fra la folla del Presidente Sergio Mattarella che non susciti sincera emozione e partecipazione popolare. “Sergio Mattarella il Tenace, il Calmo, l’anti eroe”, lo descriveva l’indimenticato editorialista e scrittore Giampaolo Pansa su Repubblica, nel febbraio del 1989, in un reportage dalla Palermo assediata e insanguinata dalla mafia. “Osservo il limpido fervore di Mattarella e mi vien da pensare: mio Dio, che illuso! Mi chiedo – sottolineava allora Pansa – come reggerà fra i carriaggi, le truppe, le grandi armate, i compromessi di potere, i pateracchi, i cinismi, le piccole viltà. 🔗 Leggi su Formiche.net
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