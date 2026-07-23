La Banca centrale europea lascia i tassi di interesse invariati

Da lettera43.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando le aspettative. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione arriva dopo un rialzo di un quarto di punto deciso a giugno. I tassi non sono stati modificati durante la riunione odierna.

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Confermando le attese, la Banca centrale europea ha mantenuto invariati i tassi. Quello sui depositi rimane dunque al 2,25 per cento, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40 per cento e quello sui prestiti marginali al 2,65 per cento, dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Non è però del tutto escluso un rialzo a settembre. «Guarderemo con grande attenzione ai dati, alla nostra funzione di reazione, alle prospettive di inflazione e ai rischi», ha detto la presidente Christine Lagarde. In particolare saranno presi in esame gli effetti di second-round, quelli che possono trasformare un aggiustamento dei prezzi relativi (energia e settori correlati contro gli altri) in una vera inflazione generalizzata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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