La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento, confermando un intervallo tra il 2,25 e il 2,65 per cento. La decisione arriva dopo l'ultimo aumento dei tassi effettuato in precedenza. La banca centrale non ha apportato modifiche ai tassi durante la riunione di politica monetaria.

Nella periodica decisione di politica monetaria, la Banca Centrale Europea (BCE) ha stabilito di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento, in un intervallo tra il 2,25 e il 2,65 per cento. La decisione è stata presa dopo che a giugno aveva invece deciso un rialzo di 0,25 punti percentuali per contrastare il generale aumento del costo della vita a causa dell’aumento del prezzo dell’energia provocato dalla guerra in Medio Oriente. L’aumento dei tassi è il modo in cui le banche centrali puntano a tenere sotto controllo un’inflazione che sale più del dovuto, quindi prezzi che aumentano in modo troppo intenso (l’inflazione misura proprio di quanto aumentano i prezzi). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dopo l’ultimo rialzo, la Banca Centrale Europea ha mantenuto invariati i tassi di riferimento

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