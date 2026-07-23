Dopo l’ultimo rialzo la Banca Centrale Europea ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento, che si attestano tra il 2,25 e il 2,65 per cento. Questa decisione segue un recente aumento dei tassi. La banca centrale ha comunicato la scelta dopo la sua riunione periodica sulla politica monetaria, senza modificare i livelli esistenti.

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Nella periodica decisione di politica monetaria, la Banca Centrale Europea (BCE) ha stabilito di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento, in un intervallo tra il 2,25 e il 2,65 per cento. La decisione è stata presa dopo che a giugno aveva invece deciso un rialzo di 0,25 punti percentuali per contrastare il generale aumento del costo della vita a causa dell’aumento del prezzo dell’energia provocato dalla guerra in Medio Oriente. L’aumento dei tassi è il modo in cui le banche centrali puntano a tenere sotto controllo un’inflazione che sale più del dovuto, quindi prezzi che aumentano in modo troppo intenso (l’inflazione misura proprio di quanto aumentano i prezzi). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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