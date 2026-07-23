Koopmeiners è tornato alla Continassa dopo le vacanze post-Mondiali, incontrando alcuni tifosi. Durante il rientro, ha lasciato un indizio sul suo futuro, visibile in un video diffuso sui social. La presenza del centrocampista alla ripresa degli allenamenti coincide con il ritorno di un elemento chiave nella preparazione estiva della squadra. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma il suo rientro alimenta le speculazioni sul suo eventuale ruolo nella rosa.

di Andrea Bargione Koopmeiners ha fatto rientro alla Continassa dopo le vacanze post-Mondiali! Ha lanciato questo indizio sul futuro – VIDEO. (inviato alla Continassa) – La preparazione estiva della Juventus riaccoglie uno dei suoi protagonisti. Teun Koopmeiners è tornato alla Continassa dopo aver usufruito dei giorni di riposo concessi dalla società a seguito degli impegni internazionali. Il centrocampista è reduce dall’esperienza ai Mondiali con la sua Olanda, un’avventura conclusa con l’uscita di scena ai sedicesimi di finale contro il Marocco. Archiviate le vacanze e ricaricate le batterie, il giocatore si è ripresentato al centro sportivo bianconero per rimettersi subito a disposizione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Koopmeiners è tornato alla Continassa dopo le vacanze post-Mondiali! Siparietto con i tifosi, l’indizio sul futuro non lascia dubbi – VIDEO

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