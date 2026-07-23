La Juventus ha svolto due sessioni di allenamento alla Continassa, con il ritorno di Koopmeiners in campo. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero degli infortunati. Sono stati segnalati alcuni giocatori diffidati. La squadra si prepara per il prossimo impegno, con probabili modifiche nelle formazioni. Nessuna altra novità ufficiale è stata comunicata riguardo a infortuni o strategie di gioco.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Si alzano i ritmi alla Continassa. Per oggi una doppia seduta per i giocatori bianconeri con Spalletti che sta chiedendo di spingere al massimo a tutti. Intanto si rivede Koopmeiners, tornato proprio oggi dopo qualche settimana di vacanza. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: doppia seduta per i bianconeri. E’ tornato anche Koopmeiners

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Vlahovic Torna Alla Continassa: La Juventus Ha Paura Di Sbagliare Tutto

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