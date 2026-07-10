Thuram è tornato alla Continassa | il francese rientra in anticipo al JTC dopo le vacanze

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista francese ha fatto ritorno alla struttura di allenamento del club prima della ripresa ufficiale degli allenamenti collettivi. Mentre altri giocatori sono ancora in vacanza, Thuram si è presentato in anticipo per iniziare un lavoro individuale. La sua presenza anticipata segna il ritorno alle attività dopo le pause ufficiali. Resta da capire se continuerà a essere considerato nel mercato dei trasferimenti, dato che rimane un nome in lista come possibile partente.

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di Mauro Munno . Khephren rimane un uomo mercato. Vacanze ufficialmente terminate per  Khéphren Thuram. Mentre la maggior parte dei compagni si gode gli ultimi giorni di relax, il centrocampista francese ha deciso di tagliare corto, presentandosi in anticipo allo  Juventus Training Center per iniziare a lavorare individualmente sul campo. Ultimissime Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il raduno ufficiale della squadra è fissato per lunedì, ma il classe 2001 ha voluto lanciare un chiaro segnale di  professionalità e determinazione. L’obiettivo è evidente: farsi trovare già in una condizione ottimale per le prime sedute della preparazione estiva, dimostrando fin da subito grande fame e attaccamento alla maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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