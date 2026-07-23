Klopp al timone della Nazionale tedesca. ROMA (ITALPRESS) – Sono in arrivo grandi novità per il calcio tedesco: Jurgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ufficialità della nomina è attesa per domani, quando i comitati della Federcalcio tedesca si riuniranno in videoconferenza per approvare formalmente la decisione. Sarà solo dopo questo passaggio che l’annuncio potrà essere reso pubblico. La presentazione di Klopp si svolgerà alle 11:00 e il tecnico sarà affiancato dal presidente federale Bernd Neuendorf e dal direttore tecnico Rudi Völler. Klopp, che ha firmato un contratto valido fino ai Mondiali del 2030, porterà con sé un team di collaboratori di fiducia, tra cui Peter Krawietz e Pepijn Lijnders. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Klopp annuncerà domani la sua nomina in Germania, martedì il nuovo ct della Francia.

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