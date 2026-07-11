Jurgen Klopp è vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. La Federcalcio tedesca ha comunicato che l’accordo è stato raggiunto, ma manca ancora il via libera della proprietà della Red Bull, che possiede il club di Klopp. La firma definitiva dovrebbe arrivare a breve, dopo le approvazioni finali. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

Affare fatto. Jurgen Klopp è a un passo dalla panchina della Germania. La Federcalcio tedesca (Dfb) ha annunciato in una nota che ieri il presidente Bernd Neuendorf e il suo vice Hans-Joachim Watzke hanno avuto a New York “un primo colloquio approfondito” con l'ex allenatore del Liverpool “riguardo alla possibile assunzione dell'incarico di commissario tecnico della Nazionale tedesca”. Nel corso dell'incontro, definito costruttivo, “è stata raggiunta un'intesa sui principali punti di un possibile contratto”. Klopp-Germania, cosa manca Per arrivare all’ufficialità – per Klopp è pronto un contratto fino al 2030 - serve però un altro passaggio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Klopp nuovo ct della Germania, accordo trovato. Manca solo il via libera della Red Bull

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