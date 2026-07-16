Kimi Antonelli si prepara per il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota si dice determinato e pronto a essere competitivo, anche se avverte attenzione alla Ferrari. In un'intervista, si è dato un voto di 8.5 per le performance finora svolte. Per il fine settimana, punta a migliorare e a mantenere alta la concentrazione in vista della gara.

Andrea Kimi Antonelli si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps con le sue iconiche curve come l’Eau Rouge-Raidillon, Stavelot, Blanchimont e Les Combes. Una pista nella quale la velocità pura ed il motore fanno la differenza. I motorizzati Mercedes, quindi, si fregano le mani in vista di un dominio assoluto? In teoria doveva essere lo stesso scenario di Silverstone nel quale, però, la vittoria è andata alla Ferrari. Per il giovane bolognese, però, è stata l’affidabilità la rivale numero uno, per l’ennesima volta, fermandolo quando stava per andare ad attaccare Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli determinato verso Spa: “Saremo competitivi ma occhio alla Ferrari. Che voto mi darei per ora? 8.5”

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KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO

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Toto Wolff era FUMANTE alla radio dopo la straziante gara di Kimi Antonelli a Silverstone. reddit

Kimi Antonelli determinato verso Spa: Saremo competitivi ma occhio alla Ferrari. Che voto mi darei per ora? 8.5Andrea Kimi Antonelli si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. oasport.it

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