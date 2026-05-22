Russell si prende la mini-pole in Canada battuto di un soffio Kimi Antonelli | Ferrari dietro anche le McLaren
Durante le qualifiche sprint del GP del Canada, Russell ha ottenuto la miglior posizione, battendo di poco Antonelli. La Ferrari e le McLaren si sono piazzate dietro, senza superare i piloti di testa. La sessione si è conclusa con Russell in prima fila, seguito da Antonelli. Nessun altro dettaglio sui tempi o le posizioni successive è stato comunicato.
George Russell conquista la mini-pole nelle Qualifiche Sprint del GP del Canada 2026 davanti a Kimi Antonelli. Mercedes ancora davanti a tutti, mentre la Ferrari resta dietro anche alle McLaren nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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RUSSELL CONQUISTA LE QUALIFICHE DELLA SPRINT Russell si qualifica in prima posizione nelle qualifiche della gara sprint, alle sue spalle Kimi Antonelli e Lando Norris Quarta posizione per Piastri, quinto e sesto Hamilton e Leclerc. Solo settima p x.com
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