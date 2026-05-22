Russell si prende la mini-pole in Canada battuto di un soffio Kimi Antonelli | Ferrari dietro anche le McLaren

Notizia in breve

Durante le qualifiche sprint del GP del Canada, Russell ha ottenuto la miglior posizione, battendo di poco Antonelli. La Ferrari e le McLaren si sono piazzate dietro, senza superare i piloti di testa. La sessione si è conclusa con Russell in prima fila, seguito da Antonelli. Nessun altro dettaglio sui tempi o le posizioni successive è stato comunicato.