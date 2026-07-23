Kilimangiaro Estate torna stasera su Rai 3 | orario ospiti e anticipazioni della prima puntata

Stasera torna su Rai 3 la trasmissione “Kilimangiaro Estate”. La prima puntata va in onda alle 21 e vede la conduttrice Camila Raznovich al timone. La trasmissione si concentra sull’incontro tra scienza, arte, storia e attualità. La stagione 2026 inizia con un episodio dedicato a temi che collegano passato e presente, senza approfondimenti o analisi.

Roma, 23 luglio 2026 – Si alza il sipario sul teatro in cui scienza e arte si incontrano e il dialogo tra storia e contemporaneità diventa possibile. Torna “Kilimangiaro Estate”, il programma condotto da Camila Raznovich, a partire da giovedì 23 luglio alle 21.15 su Rai 3 con 6 nuovi appuntamenti e vecchi e nuovi compagni di viaggio. Ospiti della prima puntata saranno il filosofo della scienza Telmo Pievani e il microbiologo Donato Giovannelli, che guideranno gli spettatori in un viaggio tra gli organismi più straordinari del pianeta per scoprire come la vita si adatti agli ambienti più estremi e come la loro conoscenza possa cambiare il modo di guardare la Terra e il posto di ognuno nell’universo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Kilimangiaro Estate su Rai 3, le anticipazioni della puntata del 23 luglioDa giovedì 23 luglio 2026, su Rai 3 torna Kilimangiaro Estate, la versione estiva del programma dedicato ai viaggi e ai territori italiani.

Kilimangiaro Estate torna in prima serata su Rai 3 con Camila RaznovichKilimangiaro Estate torna in prima serata su Rai 3 con la conduzione di Camila Raznovich.

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