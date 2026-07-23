Kilimangiaro Estate torna in prima serata su Rai 3 con Camila Raznovich

Da davidemaggio.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kilimangiaro Estate torna in prima serata su Rai 3 con la conduzione di Camila Raznovich. Il programma, dedicato a viaggi, scienza e cultura, va in onda per sei puntate durante la stagione estiva. È un appuntamento annuale che si svolge durante i mesi più caldi, con un focus su diversi temi legati all’esplorazione e alla conoscenza. La trasmissione mantiene la sua formula di approfondimento e intrattenimento, rivolta a un pubblico generale.

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Come ogni anno, nella stagione più calda, si rinnova l’appuntamento con Kilimangiaro Estate, il programma condotto da Camila Raznovich e dedicato ai viaggi, alla scienza e alla cultura, in onda per sei puntate in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 23 luglio 2026. Ospiti della prima puntata saranno il filosofo della scienza Telmo Pievani e il microbiologo Donato Giovannelli, che guideranno gli spettatori in un viaggio tra gli organismi più straordinari del pianeta per scoprire come la vita si adatti agli ambienti più estremi e come la loro conoscenza possa cambiare il modo di guardare la Terra e il posto di ognuno nell’universo. Dalla scienza all’arte con Jacopo Veneziani, storico dell’arte, che racconterà il profondo legame tra creatività e natura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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