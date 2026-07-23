Da giovedì 23 luglio 2026, su Rai 3 torna Kilimangiaro Estate, la versione estiva del programma dedicato ai viaggi e ai territori italiani. La nuova edizione si presenta con numerose puntate previste per tutta l’estate. La trasmissione, condotta da un volto noto, propone reportage e approfondimenti su località italiane e internazionali. La prima puntata include servizi su mete di mare, natura e cultura, con interviste e immagini di repertorio.

L'estate di Rai 3 si arricchisce con il debutto da questa sera, giovedì 23 luglio 2026, della nuova edizione di Kilimangiaro Estate. Lo storico programma dedicato all'ambiente e alla natura, nato nel 1999 con Licia Colò e condotto dal 2014 da Camila Raznovich, torna con il suo spinoff estivo in prima serata a due anni dall'ultima edizione trasmessa nel 2024. Nelle sei puntate che saranno trasmesse su Rai 3, Raznovich sarà affiancata da diversi ospiti fissi che si occuperanno ciascuno di argomenti specifici, dai viaggi, all'ambiente, passando per l'arte e l'attualità. Nella prima puntata del 23 luglio ci... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kilimangiaro Estate su Rai 3, le anticipazioni della puntata del 23 luglio

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KILIMANGIARO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 26 APRILE 2026 SU RAI TRE

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Kilimangiaro Estate: il debutto giovedì 23 luglio in prima serata su Rai 3 x.com

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