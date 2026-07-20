ROMA – Si alza il sipario sul teatro in cui scienza e arte si incontrano e il dialogo tra storia e contemporaneità diventa possibile. Torna Kilimangiaro Estate, il programma condotto da Camila Raznovich, con sei nuovi appuntamenti, a partire da giovedì 23 luglio alle 21.15 su Rai 3. Accanto alla Raznovich, vecchi e nuovi compagni di viaggio la accompagneranno nel corso della trasmissione. Ospiti della prima puntata saranno il filosofo della scienza Telmo Pievani e il microbiologo Donato Giovannelli, che ci guideranno in un viaggio tra gli organismi più straordinari del pianeta, per scoprire come la vita si adatti agli ambienti più estremi e come la loro conoscenza possa cambiare il nostro modo di guardare la Terra e il nostro posto nell’universo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Kilimangiaro Estate: il debutto giovedì 23 luglio in prima serata su Rai 3

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