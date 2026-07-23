Kilimangiaro Estate | anticipazioni ospiti e argomenti della puntata di oggi 23 luglio

Notizia in breve

Stasera alle 21:20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Kilimangiaro Estate, condotto da Camila Raznovich. La trasmissione si propone di esplorare temi legati alla cultura, ai viaggi e alle tradizioni, con ospiti e approfondimenti. La puntata, in programma il 23 luglio 2026, si concentra su argomenti di attualità e curiosità, offrendo uno sguardo sulle diverse realtà e ambienti. La trasmissione si conferma come uno spazio dedicato alla scoperta e all’informazione culturale.