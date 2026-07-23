Kilimangiaro Estate | anticipazioni ospiti e argomenti della puntata di oggi 23 luglio
Stasera alle 21:20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Kilimangiaro Estate, condotto da Camila Raznovich. La trasmissione si propone di esplorare temi legati alla cultura, ai viaggi e alle tradizioni, con ospiti e approfondimenti. La puntata, in programma il 23 luglio 2026, si concentra su argomenti di attualità e curiosità, offrendo uno sguardo sulle diverse realtà e ambienti. La trasmissione si conferma come uno spazio dedicato alla scoperta e all’informazione culturale.
. Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Ospiti della prima puntata saranno il filosofo della scienza Telmo Pievani e il microbiologo Donato Giovannelli che guideranno gli spettatori in un viaggio tra gli organismi più straordinari del pianeta per scoprire come la vita si adatti agli ambienti più estremi e come la loro conoscenza possa cambiare il modo di guardare la Terra e il posto di ognuno nell’universo. 🔗 Leggi su Tpi.it
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