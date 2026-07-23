Kessie Juve i bianconeri insistono per l’ivoriano | pronta questa offerta per l’ex Milan Si attende la decisione del centrocampista

Da juventusnews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha preparato un’offerta per il centrocampista ivoriano, ex Milan, e si attende una risposta. Secondo fonti di stampa, i bianconeri hanno già definito i dettagli della proposta e sono pronti a presentarla. La decisione finale spetta ora al giocatore, che deve valutare se accettare o meno l’interessamento della squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali.

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di Francesco Spagnolo La Juve non molla Kessie. Anzi, secondo il ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri avrebbero già deciso la proposta da mettere sul tavolo per l’ex Milan. L’eventuale approdo a Torino richiede una dose consistente di prudenza e attesa: l’operazione Kessie non si preannuncia certo da chiudere subito. La mediana bianconera vanta già un organico al completo e le trattative per cedere gli esuberi del reparto stentano ancora a decollare. Nonostante questo, la dirigenza juventina muove i propri passi con estrema cautela e senza alcuna intenzione di sforare i tetti salariali prefissati, mantenendo costanti i dialoghi con l’entourage del centrocampista ivoriano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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