Kessie Juve i bianconeri insistono per l’ivoriano | pronta questa offerta per l’ex Milan Si attende la decisione del centrocampista

Notizia in breve

La Juventus ha preparato un’offerta per il centrocampista ivoriano, ex Milan, e si attende una risposta. Secondo fonti di stampa, i bianconeri hanno già definito i dettagli della proposta e sono pronti a presentarla. La decisione finale spetta ora al giocatore, che deve valutare se accettare o meno l’interessamento della squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali.