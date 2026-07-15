La Juventus ha deciso di aumentare l’offerta per il centrocampista ivoriano, ex Milan, svincolato. L’obiettivo è chiudere l’accordo e l’agente del giocatore sarà in Italia per trattare. La società sta spingendo con decisione per assicurarsi le sue prestazioni.

di Luca Fioretti I bianconeri spingono per l’ex Milan svincolato: atteso in Italia l’agente George Atangana per provare a chiudere l’accordo. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e di accelerare prepotentemente per assicurarsi le prestazioni di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, rappresenta l’obiettivo prioritario per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti, specialmente alla luce delle precarie condizioni fisiche di Khephren Thuram. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera sta lavorando intensamente sotto traccia per strappare il definitivo “sì” del giocatore e sbaragliare la forte concorrenza di Roma e Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus in pressing totale su Kessié: pronta una nuova offerta al rialzo per il centrocampista ivoriano. I dettagli

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