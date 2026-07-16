La Juventus continua a spingere per acquistare Kessie, ma richiede uno sconto sul prezzo. Attualmente, la squadra ha otto centrocampisti, anche se non tutti sono considerati titolari. Tra i possibili acquisti, Thuram si è infortunato al ginocchio e non giocherà durante l’estate, puntando a tornare in campo a settembre. La trattativa con l’agente di Kessie rimane aperta, ma le richieste economiche sono un ostacolo.

Otto centrocampisti non posson bastare. Sulla carta sono troppi, ma non tutti hanno lo stesso peso. Khephren Thuram, uno dei potenziali titolari di Spalletti, non ha risolto i problemi al ginocchio dello scorso campionato e salterà l'intera estate bianconera con l'obiettivo di tornare protagonista a settembre. Ecco perché l'allenatore della Juventus, pur avendo un reparto stipato come la metropolitana nell'ora punta, non si accontenta e spinge per Franck Kessie, svincolato dopo tre anni da super ricco in Arabia Saudita e allettato dalla possibilità di ricongiungersi a Torino con Ricky Massara, dirigente con cui ha condiviso lo scudetto ai tempi del Milan (2022). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, obiettivo Kessie: i bianconeri insistono, ma serve lo sconto

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