Kessie-Juve affare caldissimo | cifre e dettagli

Da calciomercato.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta trattando con l’agente di Kessie, ex centrocampista di Atalanta e Milan, per un trasferimento. La società bianconera punta a portarlo nel suo reparto centrale, con un’offerta che si aggira sui 15 milioni di euro più bonus. Kessie è il nome più caldo tra i vari candidati, e le trattative sono in corso. La proposta ufficiale dovrebbe essere presentata nelle prossime settimane.

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L’ex Atalanta e Milan è il principale obiettivo dei bianconeri per il centrocampo a disposizione di Spalletti.  I nomi che continuano ad essere accostati al centrocampo della Juventus sono diversi, ma il prescelto rimane senza ombra di dubbio Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano classe ’96, che è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli, piace per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale e, dunque, ora la società di corso Galileo Ferraris è pronta ad affondare il colpo decisivo. Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, la Juve starebbe accelerando... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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